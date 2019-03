Presi i pony express dello sballo: la polizia arresta una giovane coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Una coppia di fidanzati residenti a Osimo, nel quartiere Borgo sarebbero stati i protagonisti di un ramificato giro di spaccio che avrebbe coinvolto una platea composta da giovani e giovanissimi in cerca di hashish e marijuana.I fidanzati sono finiti in manette venerdì sera, quando gli agenti guidati dal vice questore Giuseppe Todaro hanno fermato il 25enne appena uscito da casa, trovandogli addosso 5 grammi di marijuana. L’ispezione domiciliare ha fatto scoprire un tesoretto composto da oltre tre etti di droga, tra cannabis, hashish e una piccola serra per coltivare marijuana. Le piantine non sono state contestate dalla procura quale prova dello spaccio, non avendo ancora elementi per provare il livello di thc di quanto coltivato.Gli agenti hanno anche scoperto una piccola serra di cannabinoidi con all’interno tre piantine. Gli arresti sono stati convalidati ieri mattina in tribunale e per entrambi il giudice Alberto Pallucchini ha disposto i domiciliari. Lei ha il permesso per andare al lavoro. Federica Serfilippi