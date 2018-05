Macchè Osimo, nel depliant ufficiale il Giro d’Italia riparte da Filottrano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Ma che è successo? Nel depliant ufficiale del Giro d’Italia - con sfondo rosa, #destinazioneosimo e stemmi del Comune e della Regione Marche - la tappa del 17 maggio diretta a Imola riparte da Filottrano, non da Osimo. Colpa di una svista nella scelta delle foto, visto che il centro storico illustrato da una didascalia “Osimo, veduta del centro storico”, in realtà è uno scorcio del centro di Filottrano. Qualche ironia sul web per l’errore, ma in fondo il risultato rende un involontario omaggio alla cittadina del compianto Michele Scarponi.