Girano falsi addetti di gas, luce e acqua Le paure dei cittadini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Astea ed Astea Energia hanno ricevuto in questo periodo diverse segnalazioni da parte dei propri clienti, soprattutto persone anziane, di alcuni soggetti che si sono recati presso le loro abitazioni fingendosi addetti della società di fornitura gas, luce o acqua.Si tratta di una truffa, un espediente ormai collaudato da parte dei malviventi per carpire informazioni o entrare nelle abitazioni dei cittadini.Astea ed Astea Energia invitano tutti i cittadini a diffidare di questi soggetti segnalando i casi sospetti ai numeri del Servizio Clienti delle società e alle forze dell’ordine per bloccarne l’attività fraudolenta.Gli operatori ed agenti autorizzati Astea sono in possesso di opportuno badge identificativo con il nome e la loro identità può essere verificata chiamando direttamente i numeri Astea o Astea Energia. ( 0772471 centralino - 800070715 numero verde)