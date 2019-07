Giovane falciato da un'auto ​e scaraventato a terra finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Altro incidente, e nuovo investimento in via C. Colombo. Ieri mattina una Lancia Ypsilon condotta da un’osimana di 36 anni mentre percorreva via C.Colombo ha falciato un altro giovane osimano, di 27 anni. Il pedone è stata sbalzato a terra, cadendo rovinosamente sull’asfalto.Dopo essere stato curato sul posto dall’automedica del 118 intervenuta con la consueta rapidità una volta lanciato l’allarme, il 36enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dall’ambulanza della Croce Rossa di Osimo in codice giallo.