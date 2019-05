Sfida delle bevute strane, 17enne allergico a Coca Cola speziata va in choc anafilattico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Panico sabato sera in una abitazione di via Settembrini a Osimo Stazione. Un ragazzo di 17 anni dopo aver bevuto un bicchiere di Coca Cola con dell’origano ha avuto una reazione allergica ed è andato in choc anafilattico. In pochi istanti è collassato a terra spaventando gli amici con i quali era a cena. I soccorritori della Croce Verde di Castelfidardo lo hanno aiutato a riprendersi per circa un’ora e poi lo hanno trasferito all’ospedale di Torrette.