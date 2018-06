Giovane scende dal bus e viene travolta dall'auto Paura sulla Statale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Momenti di paura ieri mattina a Osimo Stazione, dove una giovane donna è stata investita da un’auto. L’incidente è avvenuto attorno alle 9. Stando ad una prima ricostruzione dell’incidente, un’Alfa Romeo 147 condotta da un uomo di 50 anni di Chiaravalle ha falciato la donna osimana di 39 che era appena scesa dall’autobus e si accingeva ad attraversare la statale. L’impatto, che ha sollevato un’onda di preoccupazione in tutti coloro che hanno assistito alla scena, è avvenuto nelle vicinanze del passo per il vecchio passaggio a livello. Subito è stato lanciato l’allarme. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica e le ambulanze per prestare le prime cure alla donna ferita.