Il gattile di Osimo a un passo dalla chiusura, l'appello al sindaco: «I nostri mici resteranno senza casa, servono sostegni»

OSIMO - Il gattile comunale di Osimo a un passo dalla chiusura. I volontari dell'associazione "Amici del gatto randagio" che da 20 anni se ne prendono cura, fanno fatica a portare avanti la struttura con i contributi che stentano ad arrivare. Un Natale triste per i mici di Osimo e per i numerosi cuccioli che non potranno più essere adottati, come si legge in un comunicato inviato dalla presidente "Amici Animali Odv" Manuela Pallotta e dalla responsabile Lav per le istituzioni delle Marche Maria Aquila.

Gattile di Osimo a rischio, appello al sindaco per salvare la struttura

«Il gattile malgrado sia comunale, così come previsto dalla lr10/97 ha potuto contare negli anni di contributi esigui per le spese di sostentamento e cura dei gatti da parte del Comune. Grazie alle donazioni private e di associazioni come Amici Animali Odv e dei contributi personali dei volontari - si sottolinea nella nota -, ha potuto svolgere il proprio compito. Ma ora i volontari si stanno invecchiando, i contributi diminuiscono sempre di più, la presidente non ce la fa più e ha bisogno di un aiuto consistente».

Le associazioni hanno chiesto al sindaco di Osimo di attivarsi «per risolvere la situazione e adempiere così a quanto previsto dalla legge» e si è fatto notare che altri comuni virtuosi «sono attivi, in maniera encomiabile, non solo per salvaguardare il benessere animale ma anche per non lasciare i propri cittadini privi di un servizio utile per risolvere i casi urgenti di abbandoni, ferimenti, presenza di cuccioli problematici, per i quali contattano i volontari delle Associazioni che gestiscono i propri gattili».

L'appello dunque alla giunta comunale affinchè si possa salvare un servizio così importante e radicato nel territorio grazie all'impegno costante degi voontari e alle tante adozioni.