Gasolio nelle fognature: sette famiglie costrette allo sgombero

OSIMO - Tra le conseguenze del maltempo della scorsa settimana si sono non solo le strade dissestate per le quali il sindaco ha chiesto alla Regione lo stato di emergenza, ma anche infiltrazioni nelle reti fognarie e rischio di inquinamento. Sette famiglie ad esempio sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni per le possibili esalazioni di gasolio fuoriuscito da vecchie cisterne. I vigili del fuoco di San Sabino sono intervenuti sabato sera in via Olimpia, la strada che scende dallo stadio Diana in direzione via Marco Polo, tra il rione San Marco e quello di San Giovanni. A chiamarli sono stati alcuni residenti che avvertivano un forte odore di gasolio.Da una prima ricostruzione dei pompieri sembra che alcune vecchie cisterne di gasolio abbiano avuto delle perdite e queste avrebbero inquinato il sistema fognario della zona. Per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare sabato sera sette famiglie che abitano tra il civico 102 e il 106 di via Olimpia, nella zona bassa della strada. Si tratta di tutti alloggi di edilizia popolare e per questo della vicenda è stato avvertito anche il Comune.