Sorpresi a rubare in casa: i ladri in fuga bucano e sono costretti ad abbandonare l'auto

OSIMO – Ancora paura per i furti in appartamento ad Osimo, nella periferia sud. Verso le 19 i carabinieri e due agenti della polizia locale si sono messi ad inseguire a piedi due ladri che avevano tentato un colpo in via Ferrari. I proprietari sono riusciti però a rientrare in tempo facendoli scappare e dando l’allarme. La fuga in auto è durata poco perché in zona si sono portate subito tre pattuglie dei carabinieri di Osimo e Castelfidardo e una della polizia locale che stava svolgendo un servizio nelle vicinanze.

Intercettati dai militari, i ladri hanno cercato di tagliare per campi tra via Carletti e via Maracci, a Campocavallo, ma sono stati costretti a fermarsi e ad abbandonare la loro Punto bianca a causa di una gomma forata. Due agenti della polizia municipale di Osimo hanno cercato anche di inseguirli a piedi per i campi in direzione Padiglione ma senza individuarli. Poco dopo un’altra segnalazione di un tentato furto è sopraggiunta da via Tonnini, zona Sacra Famiglia, ad un chilometro circa di distanza. In quel caso alcuni testimoni parlano di tre persone in fuga, di cui una forse donna. I carabinieri stanno cercando di capire se si tratta della stessa banda.

