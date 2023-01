OSIMO - Auto nel mirino di ladri seriali notturni. Da giorni a Osimo si segnalano finestrini in frantumi sulle auto lasciate in sosta sotto casa lungo strade pubbliche o in cortili condominiali non recintati. Sono almeno sette i casi segnalati alle forze dell’ordine. I primi due in via Petrarca venerdì scorso con denuncia presentata al commissariato di polizia di Osimo dai proprietari di due autovetture.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Schianto a catena, caos davanti al supermercato: un ferito portato all'ospedale

Migranti minorenni in fuga: dal centro straordinario di Senigallia se ne sono andati via 12

La brutta sorpresa

Al risveglio la mattina avrebbero ritrovato i finestrini dei mezzi completamente rotti nella zona vicino al plesso scolastico di piazzale Bellini e al vecchio palasport. Episodi simili si sono poi ripetuti domenica in tarda serata, questa volta nel rione del San Carlo, sempre comunque nella periferia sud della città. Altri blitz che hanno fatto salire l’allarme per i furti nelle auto che sono stati segnalati dai proprietari ieri mattina, sia sui social sia rivolgendosi questa volta ai carabinieri di Osimo per fare la denuncia contro ignoti. I proprietari di un condominio di via Aldo Moro, non distante dai licei, hanno ritrovato i veicoli gravemente danneggiati, con i vetri infranti del finestrino. A finire nel mirino almeno tre automobili lasciate parcheggiate sotto casa, al civico 1/B di via Aldo Moro. Altre auto sono state ritrovate con finestrini in frantumi in via Loreto e via Castelfidardo, sempre nella zona del San Carlo ma questa volta sul versante di via Molino Mensa. La vicinanza tuttavia fa pensare alla mano della stessa persona. Che ha colpito nella stessa nottata cinque mezzi. «Verso le 23,30 il figlio di un mio vicino è uscito di casa e l’auto era integra, quindi è successo più tardi» racconta una residente tra le vittime dei danneggiamenti. La sensazione è che un ignoto abbia preso di mira le auto del quartiere dalle quali pensava di poter rubare qualche soldo. Non sarebbe opera di baby vandali, perché non sono state danneggiate 3-4 vetture in serie vicine tra loro, ma solo alcune, anche distanti decine di metri, dove evidentemente si intravedeva la possibilità di rubare.

I furti

E in effetti in alcun casi sono stati portati via alcune monete lasciate nell’abitacolo e in un’auto anche un portafoglio. La mano forse di tossicodipendenti alla ricerca disperata di spicci per acquistare droga. E’ l’ipotesi al vaglio sia della polizia di Stato sia dei carabinieri di Osimo, che potrebbero usufruire delle telecamere di sicurezza che il Comune ha piazzato lungo le principali arterie della zona, sperando che abbiano immortalato il passaggio dell’autore dei furti, che probabilmente si è mosso a piedi tra la zona dei licei e quella di via Molino Mensa. Stando alle prime fasi investigative, gli inquirenti hanno circoscritto l’identikit a persone già note per precedenti legati alla droga, anche di sesso femminile.

Il precedente

Proprio lo scorso weekend un tossicodipendente, un 27enne foggiano residente da anni a Loreto, era stato arrestato dai carabinieri del Norm a Cerretano dopo una serie di furti in negozi, case e studi professionali. Il giovane, poi rimesso in libertà con obbligo di firma e divieto di uscire dalle 20 alle 7, era mosso dalle crisi di astinenza. Disperatamente alla ricerca di soldi per acquistare nuove dosi, era arrivato anche a violare la casa di anziana che gli abita a 500 metri per sfilarle di notte la fede nuziale dal dito.