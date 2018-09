Furgone distrutto dalle fiamme: mistero sulle cause della scintilla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Il furgone si incendia ed quasi completamente distrutto: ancora misteriose le cause della scintilla.E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, alle 13 circa, quando i vigili del fuoco sono intervenuti a Osimo località’ Casenuove in Via Pretolone per l’incendio del mezzo, incenerito per cause in fase di accertamento. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell’incendio