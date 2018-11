Furgone ariete contro la sala scommesse: banditi in fuga con le slot machine

di Giacomo Quattrini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Spaccata nel centro scommesse Goldbet di via Marco Polo, nell’omonima galleria commerciale poco dopo la rotatoria della Gironda all’ingresso nord della città. Erano le 3 e 09 di ieri quando il sistema di allarme della sala giochi è scattato. In pochi minuti, prima che sul posto arrivassero forze dell’ordine e titolari dell’attività, i ladri sono riusciti a sfondare la vetrata di ingresso.Per farlo hanno usato un furgone rubato poco prima ad Osimo Stazione trasformato in una sorta di ariete in retromarcia per aprirsi il varco e quindi entrare nel punto scommesse. Una volta dentro sono riusciti a prendere di peso due slot machine e la macchina che serve a cambiare le banconote.