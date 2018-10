Fuma uno spinello al parcheggio: un 17enne preso dai vigili urbani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Il maxiparcheggio di via Cristoforo Colombo, che è la sede operativa della Osimo Servizi, rischia di diventare il luogo dove i ragazzi si nascondono per fumarsi gli spinelli. Almeno stando all’operazione compiuta ieri dalla polizia municipale di Osimo. Gli agenti guidati dal comandante Graziano Galassi si erano diretti nel parcheggio coperto per la denuncia fatta da Osimo Servizi di un’auto lasciata da giorni incustodita.