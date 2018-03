Fugge all'alt della polizia: â€‹trovato con coltello hashish e passamontagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Quando vede la Polizia compie manovre spericolate e tenta la fuga, ma viene bloccato e nel suo furgone vengono trovati un passamontagna ed un lungo coltello che non riesce a spiegare: denunciato un 40enne osimano già noto alle forze dell’ordine.Una pattuglia in servizio di controllo del territorio, intorno alle ore 08.30, in località Casenuove di Osimo, ha intimato l’alt al conducente di un furgone che, poco prima, aveva compiuto delle manovre azzardate alla vista della polizia.L’uomo alla guida, tuttavia, ha tentato la fuga in direzione Jesi. A quel punto gli uomini del Commissariato si sono immediatamente posti al suo inseguimento riuscendo a bloccare il mezzo dopo 2 chilometri di tallonamento.Il motivo della fuga, si è scoperto subito dopo, era causato dal fatto che l’uomo, occultati all’interno del fugone, celava un grosso pugnale, della lunghezza complessiva di oltre 20 centimetri ed un passamontagna tipo “mefisto” di colore nero di cui non riusciva a giustificare il porto ai poliziotti. Inoltre l’uomo, che stava anche guidando il veicolo senza la patente di guida, in quanto revocata dalla Prefettura di Ancona, celava anche una piccola quantità di hashish, per il possesso del quale verrà segnalato alla stessa Prefettura. Oltre alla denuncia in stato di libertà per il possesso delle armi, l’uomo è stato multato con un verbale di 5000 euro per la guida con patente revocata ed il mezzo posto sotto sequestro.Gli agenti del Commissariato sono all’opera per approfondire le indagini e comprendere se l’uomo sia coinvolto in qualcuno dei recenti episodi di furto avvenuti nel territorio osimano.