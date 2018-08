Frena, scivola con lo scooter e colpisce un'auto: grave in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - La frenata, lo scooter che perde aderenza e il centauro che finisce violentemente contro l’asfalto, carambolando sotto un’auto. È lo scenario che oggi, attorno alle 13, si è aperto all’Aspio di Osimo, proprio nei pressi del cavalcavia dell’autostrada. Per cause ancora in corso d’accertamento, si è verificata una collisione tra uno scooter di grosse dimensioni, guidato da un 31enne di Offagna, e un’utilitaria. Entrambi i mezzi percorrevano la stessa direzione in via d’Ancona. Ad avere la peggio è stato lo scooterista, portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette con presunte fratture esposte agli arti superiori.