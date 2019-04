Folle inseguimento a 150 all'ora: trovata l'auto denunciato conducente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - È stata ritrovata l’auto che si era data, e 12 minuti, dopo aver bruciato un posto di blocco. La Citroen era in un posto nascosto alla vista nelle vicinanze della residenza del giovane osimano fuggitivo. Si tratta di un 32enne. La sua C2 è stata immediatamente sequestrata affidandola alla depositeria autorizzata per poi confiscarla.Il giovane è stato rintracciato ed ora si dovrà presentare presso il comando per essere denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale. Nell’occasione gli saranno anche comminate le sanzioni per tutte le infrazioni commesse durante la fuga. All’operazione avevano partecipato anche una pattuglia dei carabinieri e una volante della questura di Ancona che ha agganciato la Polizia locale di Osimo vicino all’Uci cinema qualche istante dopo che il fuggitivo facesse perdere le tracce.