Folle di gelosia aggredisce â€‹la compagna ma è lei a picchiarlo

di Giacomo Quattrini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Una coppia di 50enni finisce in ospedale dopo una litigata furibonda. Lui geloso per la presenza scomoda di una terza persona ritenuta troppo vicino alla compagna. Ma alla fine, in preda ai fumi dell’alcol, è stata lei a picchiarlo. Urla, minacce e qualche ceffone tra i due in un appartamento di via Gandhi, zona bassa del rione Sacra Famiglia. Erano quasi le 22 di giovedì scorso quando alcuni residenti di una palazzina tra le case popolari hanno iniziato a sentire rumori e urla molto forti.