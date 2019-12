OSIMO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 11:30 a Osimo sulla Sp3 via di Jesi per un'auto finita in un canale a bordo strada. La squadra sul posto ha estratto la persona alla guida ed il suo cane dall'abitacolo affidandola alle cure dei sanitari. La vettura è stata quindi messa in sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA