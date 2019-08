Feste troppo rumorose: arrivano â€‹i carabinieri e trovano la droga

di Giacomo Quattrini

OSIMO Una coppia di ventenni arrestati al Borgo per spaccio di droga. Lui 26 anni, originario della Romania, la sua fidanzata con la quale convive in via Trento ha invece 24 anni ed è osimana. Già entrambi con precedenti specifici per droga, arrestati appena tre mesi fa dalla polizia per spaccio, sono finiti di nuovo nei guai ieri dopo un blitz compiuto dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Osimo.Negli ultimi tempi i due giovani fidanzati organizzavano nella loro abitazione dei festini con pochi intimi a base di droga e musica, attirando così l’attenzione dei residenti della zona del Borgo, insospettiti dal continuo via vai di persone sconosciute e a volte infastiditi dai rumori molesti.