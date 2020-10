Fermato con l’hashish, 23enne denunciato: guidava ubriaco, multa e sequestro dell’auto

OSIMO - È stato trovato in possesso di 3,2 grammi di hashish e di un bilancino di precisione il ragazzo di 23 anni fermato a Osimo durante un controllo operato dai carabinieri nel tardo pomeriggio di lunedì. Per il giovane, già noto alle forze dell’ordine a causa di precedenti specifici, è scattata la denuncia in stato di libertà. Sempre ieri, a Loreto, un uomo residente in città è stato sorpreso dai militari della Stazione locale mentre era alla guida di una Fiat Punto in evidente stato d’ebbrezza. Gli accertamenti hanno, infatti, permesso di appurare un tasso alcolemico di 1,72 g/l. Tra le misure contemplate dalla legge, che per livelli superiori a 1,5 g/l prevedono il massimo delle sanzioni, i carabinieri hanno provveduto anche alla confisca del veicolo.

