OSIMO - E’ stato prima discusso, con polemiche ad accendere la Sala Gialla, poi ritirato. Il triste epilogo dell’ordine del giorno presentato dalle Liste civiche sul caso di Ilaria Maiorano. Affossata per mancanza di sottoscrizioni la mozione di sfiducia verso sindaco e assessore ai servizi sociali, i latiniani hanno portato venerdì sera in consiglio un testo che impegnava l’amministrazione a fare di più per le persone vittime di violenza e le famiglie fragili.

Accuse in aula

Nella discussione le civiche hanno citato il femminicidio di Ilaria a Padiglione accusando di negligenza giunta e servizi sociali. Il Pd ha proposto di emendare il testo togliendo queste accuse e concentrarsi su provvedimenti a favore di soggetti deboli, ma a quel punto il consigliere Simoncini ha chiesto e ottenuto dalla sua capogruppo Bordoni il ritiro dell’odg, «perché non può essere votato senza citare le mancanze sul caso Maiorano» ha detto in sintesi. Altro odg dei latiniani, approvato con emendamento della maggioranza, era quello che chiedeva al Comune di deviare il traffico da via Sbrozzola al ponte verso Camerano, per evitare la svolta sull’Adriatica in direzione nord, e poi di fare una rotatoria lungo la stessa Ss16 davanti al Mc Donald’s. Il sindaco ha spiegato che per la deviazione sul ponte di via Sbrozzola servirebbe l’ok di Camerano e che comunque tra pochi mesi sarà fatta la rotatoria davanti CargoPier, mentre per quella al Mc Donald’s c’è già stato un no di Anas.



I conti aggiustati

Con i voti della maggioranza ma anche di Ginnetti e alcuni latiniani è stata approvata la maxi variazione di bilancio da oltre un milione di euro. Andranno ad integrare manutenzioni ed opere pubbliche, oltre che contributi a famiglie e imprese. Dall’elenco delle modifiche di bilancio emergono pure i costi maggiori per bollette dell’energia elettrica a carico del Comune, per un aumento di 212mila euro. Ci sono poi voci di spesa già presenti in passato e che vengono finanziati da contributi ministeriali come la regimazione idraulica di fosso San Sabino (280mila euro) e fosso Lama (96mila euro), ai quali si aggiungono fondi comunali per la canalizzazione del primo (70mila euro) e il prolungamento del secondo per l’immissione sul Musone (24mila).

I contributi in aumento riguardano le famiglie che hanno iscritto i figli ai centri estivi (37mila euro) e quelle che hanno difficoltà a fronteggiare il caro bollette (100mila euro che si aggiungono ai 50mila già previsti in passato), inoltre quelli per le attività produttive penalizzate da Covid e caro energia (200mila euro). Ci sono anche 5mila euro al centro L’Accoglienza che gestisce la mensa del povero (fondo complessivo ora 15mila euro) e 9mila per servizi domiciliari a minori a rischio e portatori di handicap (fondo che sale a 77mila euro). Dalla Regione sono iscritti 115mila euro per il potenziamento dei servizi d’ambito, 68mila per eliminare le barriere architettoniche, 450mila per rifare il pallone geodetico a Casenuove. Da privati (supermercato Oasi) sono in arrivo 108mila euro per un centro ricreativo a Osimo Stazione.



I finanziamenti

Il Comune aumenta poi le risorse per manutenzioni di verde (50mila euro) e strade (171mila euro che fanno salire la spesa per gli asfalti a 371mila). Ci sono quindi interventi per lo sport, come la tribuna del campo da calcio Santilli (30mila euro) e la ristrutturazione della palestra Europa a Passatempo (170mila), oltre al contributo per il torneo di calcio Lanari Bellezza di agosto (20mila euro). Infine 30mila euro per un parcheggio al cimitero di San Biagio e 12mila per la manutenzione dell’ascensore al cimitero Maggiore.