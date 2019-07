La finta fattoria biologica era un punto di spaccio di droghe sintetiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Si fingevano coltivatori di prodotti biologici nella campagna tra Passatempo e Montefano, ma in realtà in quel casolare avevano avviato una intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti, anche pesanti e sintetiche, con festini organizzati appositamente per reclutare nuovi giovani clienti tra Osimo, Montecassiano e Recanati. I carabinieri del Norm di Osimo hanno arrestato giovedì un portorecanatese, di 37 anni e denunciato altre tre persone trovate dentro al casolare. Si tratta della convivente del ragazzo, 35enne impiegata e due loro amici di Reggio Emilia, un 37enne ed una 37enne. Dalla perquisizione è emerso che il giovane portorecanatese era in possesso di 33 grammi di ketamina suddivisa in una trentina di dosi già confezionate e pronte per lo spaccio. Rinvenuti anche l’immancabile bilancino elettronico e svariati materiali per il confezionamento delle dosi. In altre stanze della casa, invece, venivano ritrovati in molteplici nascondigli piccoli ovuli e bustine di plastica nascosti in diversi mobili o tra gli alimenti. Non solo hashish e marijuana ma anche differenti tipi di droga sintetica e pericolosissima, come funghi allucinogeni, ketamina e pasticche di ecstasy.