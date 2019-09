L'ex marito smonta la porta per entrare: lei e i figli si barricano in camera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Non vedeva i figili da due anni, così ha cercato di fare irruzione in casa dell'ex moglie: peccato che fosse colpito da un provvedimento di allontamanamento.L'uomo, un marocchino, ha smontato alcuni pannelli del portone per entrare nella casa dell'ex moglie. Ma lei si è barricata in camera da letto insieme ai tre figli minoreni, chiamando contemporaneamente la polizia. Gli agenti sono intervenuti e hanno denunciato l'uomo per inottemperanza al provvedimento del tribunale dei minori e lo hanno allontanarlo dall'abitazione, segnalando il fatto all'autorità giudiziaria. Ora l'uomo rischia un aggravamento della misura dell'allontanamento, ma è stato allertato anche l'Ufficio Immigrazione che valuterà l'opportunità della continuazione del suo soggiorno in Italia.