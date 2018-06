Evade dalla sorveglianza: torna in carcere il signore delle truffe Piergiacomi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Evade ripetutamente dai domiciliari: il signore delle truffe Marco Piergiacomi torna in carcere.L’uomo era salito agli onori della cronaca per una lunga lista di denunce, su cui si erano accese anche le le telecamere de Le Iene, relative alle case vacanze fantasma sul Conero: stratagemma con cui ha truffato centinaia di persone.E’ stato dalla radiomobile osimana poiché alle 2,30 di notte non veniva Trovato nella propria abitazione, in violazione alle prescrizioni della Sorveglianza Speciale emessa dal Tribunale di Ancona. Nella circostanza i militari operanti, nel corso del controllo notturno accertavano che all’interno dell’abitazione era presente solo il padre del truffatore, il quale riferiva che il figlio era uscito di casa. Solo nella tarda mattinata di ieri Marco Piergiacomi veniva rintracciato e condotto negli uffici della caserma della Compagnia di Osimo, senza fornire plausibili spiegazioni riguardo il suo allontanamento e la violazione delle prescrizioni della Sorveglianza Speciale. Di conseguenza, al termine delle formalità di rito e la sottoposizione al foto-segnalamento e rilievi dattiloscopici, l’arrestato veniva tradotto e recluso nela carcere di Montacuto.