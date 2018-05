Esce fuori strada e si ribalta con l'auto: ragazza intrappolata tra le lamiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Finisce fuori strada e resta incastrata tra le lamiere accartocciate della sua Punto ribaltata su un fianco. Grande spavento peer una ragazza di 21 anni originaria della Costa d’Avorio ma residente a Loreto. Erano circa le 13 quando la giovane, alla guida della sua Fiat Punto, stava transitando lungo via Flaminia. Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada e ribaltandosi su un fianco. L’automobilista che la seguiva ha dato subito l’allarme e nel giro di pochi minuti si sono portati sul posto i vigili del fuoco, il 118 con la Croce Rossa di Osimo e i carabinieri di Osimo. I pompieri hanno aiutato la ragazza ivoriana a uscire dall’auto, ma per fortuna le sue condizioni non erano particolarmente allarmanti: alcuni politraumi ma la 21enne è rimasta sempre cosciente. Tuttavia la Croce Rossa per precauzione l’ha trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Osimo per scongiurare rischiose emorragie interne o trauma cranico.