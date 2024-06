OSIMO - Tutti i candidati a sindaco di Osimo hanno fatto già il loro dovere, votando poco dopo l’apertura ieri delle urne. Sandro Antonelli, Michela Glorio e Francesco Pirani, questo l’ordine cronologico con il quale sono andati a votare.

Sandro Antonelli, 57 anni, ingegnere, già assessore delle Liste civiche latiniane dalle quali vinse invano le primarie un anno fa, ha votato verso le 15,45 nella sezione numero 28, nel seggio allestito alla scuola elementare di Campocavallo. Quasi in contemporanea Michela Glorio, 41 anni, euro progettista e assessora uscente ad ambiente, turismo e sviluppo economico, ha espresso la sua preferenza nella sezione numero 2, alla scuola elementare Bruno da Osimo di via Santa Lucia, in centro storico. Infine, verso le 16,30 è toccato a Francesco Pirani, 59 anni, imprenditore e assessore anche lui delle Liste civiche latiniane fino al 2011, quando si dimise dall’allora giunta Simoncini. Per lui il voto alla sezione numero 5 nel seggio della scuola elementare di Casenuove.

L’emozione

Per tutti e tre giornata emozionante ieri trascorsa con gli affetti più cari. Sandro Antonelli ha pranzato in famiglia e poi cenato con amici. Anche Michela Glorio ha pranzato in famiglia ma a cena è andata alla sagra di San Biagio. Per Francesco Pirani pranzo dalla mamma e poi cena in casa con amici. L’attesa è alta in città, come dimostrano le 24 liste in corsa e i ben 542 candidati al consiglio comunale, uno ogni 58 osimani, quasi un record a livello regionale. Una partecipazione attiva che potrebbe preludere ad un’alta affluenza alle urne. Non è scontato, ma già dalle prime ore è sembrata positiva pur senza alcun affollamento né tantomeno imprevisto. Le forze dell’ordine che hanno presieduto i 12 seggi cittadini sui quali sono distribuite le 33 sezioni non hanno registrato anomalie né sono dovuti intervenire. In tutti i seggi c’è comunque la supervisione anche dei rappresentanti di lista delle tre coalizioni. Ognuna ha inviato un proprio delegato nelle sezioni, che resteranno aperte anche oggi dalle 7 alle 23. In contemporanea sono aperti pure gli uffici comunali preposti al rilascio delle carte di identità e delle schede elettorali, indispensabili per votare. Gli aventi diritto al voto per le elezioni europee ad Osimo sono 31.771, di cui 15.588 uomini e 16.183 donne. Il più giovane elettore osimano è un ragazzo che ha compiuto 18 anni proprio ieri, mentre la più anziana è una nonnina che ha fatto 104 anni il 28 maggio. Come detto le sezioni ad Osimo sono 33 su 12 seggi, senza modifiche rispetto al 2019: scuola elementare Santa Lucia (sezioni numero 1, 2, 3), scuola Casenuove (sezioni 4 e 5), scuola San Paterniano (sezione 6), Scuola materna San Giuseppe da Copertino al Borgo (sezioni 7 e 8), scuola San Biagio (sezioni 9, 10 e 31), scuola media Osimo Stazione (sezioni 11, 12, 13 e 29), sciola materna San Sabino (sezioni 14 e 30), scuola Padiglione (sezione 15), scuola Campocavallo (sezione 16 e 28), scuola elementare Passatempo (sezioni 17 e 18), scuola elementare Fornace Fagioli (sezioni 19, 20 e 21), il seggio più grande alla scuola Marta Russo in via Aldo Moro (sezioni 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 e 33).