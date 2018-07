Donna trovata con la droga in auto e a casa: l'aveva acquistata all'Hotel House

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Adesso è nei guai. Una giovane donna, nata ad Ancona, classe 1986, residente ad Osimo, nubile, operaia, incensurata è stata controllata durante la scorsa notte ad un posto di blocco eseguito dai miliari in via Molino Mensa di Osimo, alla guida della propria autovettura: a seguito di perquisizione personale e veicolare, veniva trovata in possesso di due 2 involucri contenenti complessivamenti 13 grammi di marijuana. Nel proseguio delle indagini, i medesimi militari procedevano ad estendere le operazioni di perquisizione anche all’abitazione della stessa, rinvenendo altri 11,3 grammi di marijuana e 2,8 grammi di hashish, sottoposti a sequestro. Dalle immediate indagini emergeva che la droga era stata acquistata presso il tristemente noto Hotel House di Porto Recanati mentre la donna rifiutava ogni tipo di collaborazione senza riferire indicazioni sull’identificazione del pusher.