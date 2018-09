Dopo lo schianto gli trovano due coltelli nell'auto: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Ieri mattina alle 8,30 a Passatempo una Fiat Punto condotta da un’osimana di 53 anni, mentre percorreva via Cavallotti, si è scontrata con una Renault Clio al cui volante c’era un 51enne domiciliato a Santa Maria Nuova che percorreva via Turati. Lo scontro ha mandato entrambi i conducenti, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale di Osimo.Sembrava un normale incidente ma nell’abitacolo della Renault Clio, gli agenti di pattuglia hanno rinvenuto un cuter e un coltello a serramanico. Dopo le cure del caso, il 51enne è stato ascoltato presso il Comando di Polizia Locale ma non ha saputo spiegare cosa ci facesse nella frazione di Passatempo né è riuscito a giustificare il possesso delle lame. Sia il cutter che il coltello gli sono stati sequestrati, poi è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.