Dopo 47 anni chiude l’Antica polleria: «Dispiace ma il centro si è svuotato»

OSIMO - Altro colpo per il commercio del centro storico. Dopo la chiusura di Original Marines, una delle attività più dinamiche con sede in piazza Dante, a fine luglio abbasserà le serrande anche l’Antica Polleria del Mercato che si trova da quasi mezzo secolo a piazza delle erbe. Un default diverso da quello delle attività commerciali che si trovano lungo il corso o nelle piazze principali, ma forse ancor più allarmante.La chiusura della polleria gestita da 47 anni dalla famiglia Cesaretti denota una crisi acuta del centro e la mancanza non solo di clienti ma anche dell’abitudine ormai a fare la spesa quotidiana nelle botteghe dentro le mura storiche. Non si può insomma paragonare la clientela di un negozio d’abbigliamento a quella di una macelleria, ma certamente il segnale conferma il trend negativo: in centro storico c’è poco movimento, ma anche gli stessi residenti, evidentemente sempre in calo e prevalentemente anziani, non riescono più a garantire la sopravvivenza alle attività produttive.