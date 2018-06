Donna perde il controllo dell'auto e finisce contro due alberi: ferita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Un altro incidente sulle strade della provincia anconitana. Questo pomeriggio poco prima delle 19 i vigili del fuoco sono intervenuti a Osimo in via Di Jesi nei pressi del cimitero di Casenuove per un incidente stradale. La conducente di una Fiat Panda perdeva il controllo della vettura terminando la corsa contro due alberi al lato della sede stradale. I vigili del fuoco hanno soccorso l’infortunata affidandola al personale del 118 con la donna che è stata poi portata all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. Il traffico ha subito un leggero rallentamento.