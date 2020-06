Dj dal balcone, scoppia la polemica: i residenti sono sul piede di guerra

OSIMO Tra i residenti allarmati dal rischio sosta selvaggia e baccano serale e i sostenitori della movida che invece elogiano l’amministrazione comunale per aver fatto rifiorire il salotto cittadino anche dopo il Covid, con un cartellone di eventi estivi audace.

L’annuncio della serata disco il 18 luglio targata Osimo Vertical Night, proposta da Comune e locali del centro storico, con i dj che suoneranno dai terrazzi di piazza Boccolino e piazza Marconi, ha riacceso come preventivabile il dibattito. Il cartellone estivo preoccupa i residenti, anche per il rischio assembramenti. Ad attirare giovani e visitatori non solo gli incontri musicali al chiostro di San Francesco, iniziati venerdì sera con il sold out dell’Accademia d’arte lirica, ma anche i Venerdì di luglio tra shopping, aperitivi nei tanti dehors dei bar e il mercatino del Salotto della Calzatura che quest’anno da Porto S.Elpidio farà tappa anche a Osimo. La nuova vita del centro storico trova il plauso tra gli altri del noto stilista filottranese Luca Paolorossi, che sui social non usa mezze misure per contrattaccare i residenti che lamentano i disturbi recati loro dal ritorno in piazza della movida. E al contempo elogia il sindaco Pugnaloni perché «finalmente i nostri giovani non dovranno emigrare in altri lidi». Non solo eventi culturali e movida nei locali serali.

Osimo post Covid riscopre anche il turismo. Venerdì pomeriggio prima visita guidata dell’itinerario History e Mistery della durata di un’ora e mezzo in centro storico. Un gruppo di 10 persone provenienti da S.Maria Nuova, Maiolati e Osimo sono stati i primi a voler assaporare il nuovo itinerario ricco di leggende e antichi racconti. «Tutti i cinque itinerari di Osimo Outdoor -spiega l’assessore al turismo Michela Glorio- sono partiti bene, abbiamo già prenotazioni per la settimana prossima, ma anche Osimo in Pillole sta andando bene, si parte anche con due persone per tour di 60 minuti in centro con sette orari diversi ogni giorno, In modo che chi si presenta allo Iat ha subito la possibilità di visita». Altra novità sulla quale sta lavorando l’assessore Glorio, assieme al collega ai Lavori pubblici Flavio Cardinali, è l’Ippovia del Musone. Grazie al maneggio di via Cagiata, verranno proposte passeggiate a cavallo partendo dall’attuale pista ciclabile Girardengo e continuerebbe lungo la fascia di rispetto del fiume fino a Molino San Polo passando per Santa Paolina. «Il tracciato c’è già ed è completamente naturale, ora -spiega Glorio- dobbiamo metterlo su una cartografia e farlo approvare dal servizio gestione e tutela del territorio della Regione. Siamo ottimisti sull’ok in quanto tracciati ciclo-pedonali sono stati già autorizzati in provincia».

Nota dolente dell’estate 2020 sono le grotte, che sia a Osimo che a Camerano non hanno ancora un protocollo di sicurezza per riaprire al pubblico, a differenza di quelle di Frasassi dove l’ampiezza garantisce più areazione. «Non c’è sufficiente ventilazione e -ammette Glorio- non avendo passerelle artificiali sono impossibili da igienizzare le grotte. Abbiamo interessato la Soprintendenza archeologica, attendiamo risposte». Infine le sagre: con le nuove disposizioni solo una al momento, quella della Passatempese nel suo campo sportivo, tenterà di salvarsi.

