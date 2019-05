Distrugge un'ambulanza: i sanitari â€‹fuggono ma il mezzo esce di strada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

OSIMO - Armato di chiave inglese, ha distrutto un’ambulanza, ha tentato di aggredire i soccorritori del 118, poi è scappato e si è barricato in casa. Serata-thrilling ieri in via Molino Mensa, dove un uomo con problemi psichiatrici ha seminato il panico e tenuto col fiato sospeso un equipaggio intero del 118, che ha temuto il peggio quando il paziente, fuori controllo, ha sfogato la sua ira contro il mezzo di soccorso rimasto impantanato in un campo durante la fuga.