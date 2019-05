Derubata mentre prega al cimitero: «Ridatemi almeno la mia borsa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Resta alta l’emergenza furti. Ancora una volta è suonato l’allarme rosso nel fine settimana. Il racconto (e lo sfogo) su Facebook è di una signora che dic e di essere stata derubata. «Ieri (domenica, ndr) nel primo pomeriggio al cimitero maggiore di Osimo ho lasciato la macchina davanti al cancello principale per cinque minuti e al rientro ho trovato il vetro rotto», c’è scritto nel post. Continua il racconto: «Mi hanno rubato tutto in macchina, borsa, portafoglio, documenti, chiavi; non mi interessa di ritrovare i soldi, ma in quanto il grave più economico di tutti i documenti e tutte le chiavi». Ovviamente il timore per l’abitazione.Poi scatta l’appello: «La borsa è una borsa semplice di pelle nera, chi vedesse qualcosa e gentilmente mi aiutasse nella ricerca, visto che non possiamo aiutarci con le telecamere in quanto non funzionanti, anticipatamente ringrazio».