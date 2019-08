Decine di teschi e carcasse: inquietante e misterioso cimitero di pecore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Un cimitero di pecore a Osimo Stazione. E’ la macabra scena che si sono ritrovati di fronte gli ispettori Asur e gli agenti della Polizia locale qualche giorno fa nella zona industriale tra McDonald’s e la Sbrozzola. In un terreno agricolo in realtà incolto, dal quale si arriva passando per via dell’Industria, sono state ritrovate una quarantina di pecore morte, ma anche teschi, liquami e scarti di animali. L’odore rivoltante che da giorni infestava la zona aveva fatto scattare la segnalazione alla polizia locale da parte di un cittadino.Da lì il blitz prima del servizio salute igiene ambientale di Asur un subito dopo degli stessi vigili urbani di Osimo guidati dal comandante Graziano Galassi. Davanti una scena raccapricciante: decine di carcasse di pecore ed agnelli, alcuni trucidati, senza orecchie, in altri casi dei teschi di pecora o pezzi di lana bianca e liquame. Non è chiaro a cosa sia dovuto, ma sicuramente è stata esclusa l’ipotesi di un gregge aggredito da lupi o altri animali selvatici visto che la zona è vicino alla statale Adriatica, molto urbanizzata, non consona dunque a specie simili come potrebbero esserlo invece le campagne tra San Paterniano e Casenuove, dove dei lupi sono stati avvistati di recente. La presenza di teschi e animali trucidati, con pezzi del loro manto lanoso ha fatto pensare anche a riti esoterici, a sacrifici satanici di pecore, ma in realtà anche questa ipotesi appare remota. Soprattutto perché quel terreno è oggetto di transumanza.