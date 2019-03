Daniel è morto a 19 anni per soffocamento, restano un giallo le circostanze

di Giacomo Quattrini

OSIMO - Resta un mistero la morte di Daniel Catarinangeli,. Da fonti vicine agli inquirenti si parlava in un primo momento di una malore dovuta all’assunzione di droghe, forse in un mix con l’alcol. C’era chi dava quindi per scontata come causa del decesso l’overdose, considerando anche le conoscenze borderline nel mondo dell’hardcore che frequentava il giovane osimano da quando, un anno fa, si era trasferito nel capoluogo emiliano.Invece ad oggi la sua famiglia brancola nel buio e non risulterebbe per nulla chiara la dinamica della morte e le ultime ore di vita del giovane.La madre, Cristiana Bertacca, non ha mai nascosto lo stile di vita indipendente del figlio seppur giovanissimo, «le sue pazzie» come lei stessa le ha definite in queste ore su Facebook, le tante conoscenze in giro per l’Italia che non aveva neanche immaginato esistessero. Ma ieri, tornata in possesso della salma, dissequestrata dalla Procura dopo due giorni, ha smentito che si sia trattato di overdose: «È stata la prima cosa che mi hanno detto le forze dell’ordine quando mi hanno avvisata, ma poi il pubblico ministero ha disposto l’autopsia, non so gli esiti, dicono serviranno anche tre mesi per una risposta certa, tuttavia ad oggi abbiamo potuto visionare – rivela Cristiana - i certificati del pronto soccorso che parlano di arresto cardiocircolatorio e collasso polmonare per soffocamento».