Daniel morto a 19 anni la mamma disperata: «Ancora non so perchè»

OSIMO - I tatuaggi, i capelli rasta, la musica, il suo cane. Ecco in sintesi chi era Daniel Catarinangeli, il 19enne osimano trovato morto martedì mattina a Bologna, dove viveva da oltre un anno. Nessuno tra chi l’ha conosciuto dimenticherà il suo essere alternativo, solidale, aperto a tutti, il voler evadere da un mondo competitivo e cinico nel quale non si rispecchiava.All’improvviso tutto questo è finito. Daniel non c’è più e a piangerlo ora sono tanti giovani, non solo di San Biagio e Offagna, dove è cresciuto e ha vissuto, ma anche di Ancona, dove spesso usciva con la comitiva di amici, e di tante altre città, quelle dove si era recato spesso per ascoltare la sua musica hardcore e dove aveva costruito forti relazioni umane. Sulla sua morte c’è ancora un velo di mistero.