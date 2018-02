Crolla il tetto dell’ex Itc Corridoni: boato da paura in via Pompeiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - È crollata parte del tetto dell’ex Istituto tecnico commerciale Corridoni di via Pompeiana, inagibile già da diversi anni. I residenti di zona San Marco ieri verso le 17,30 hanno sentito un forte boato provenire dal palazzo e alcuni, quelli che abitano nei piani più alti delle palazzine del rione storico, sono riusciti a immortalare anche il tetto venuto giù.Si tratta di una porzione di 20-30 metri quadri nel lato del palazzo verso via Matteotti. Il solaio in legno, già rovinato, è crollato dopo le infiltrazioni causate dalle piogge continue degli ultimi giorni. I calcinacci ceduti sono finiti tutti all’interno dell’immobile senza ostruire la strada e causare danni alle auto in sosta, ma lo spavento è stato tanto tra i residenti. Sul posto nel giro di pochi minuti si sono portati i vigili del fuoco di San Sabino e una pattuglia della polizia locale di Osimo, e lo stesso sindaco Pugnaloni per verificare di persona l’accaduto, capire l’entità del danno e le possibili conseguenze per la cittadinanza, in particolare quelle legate alla viabilità.Verso le 18,30 è arrivata anche l’autoscala dei pompieri e così i vigili urbani hanno chiuso completamente al traffico via Pompeiana per consentire l’intervento di controllo sull’ex Corridoni e l’eventuale messa in sicurezza per scongiurare nuovi crolli. Ad annunciare la strada chiusa è stato poi lo stesso sindaco con un post su Facebook: «Causa cedimento di una parte del tetto del palazzo ex Corridoni, per i sopralluoghi ed i lavoridi messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco di concerto con la polizia municipale verrà predisposta la chiusura di via Pompeiana per alcune ore». Quindi per oggi il traffico in centro sarà regolare con alcune transenne semmai davanti all’ex Itc. La storia del palazzo è quella di una incompiuta pubblica. La Provincia che ne è proprietaria ha tentato invano più volte di venderlo.