Crescono arresti e denunce per droga ma è allarme per cocaina e marijuana

OSIMO - Un terzo degli arresti dei carabinieri nelle Marche sono stati messi in carniere dalla Compagnia dei carabinieri di Osimo. Un dato molto significativo che testimonia l’efficienza e la qualità del servizio dei carabinieri, guidati dal maggiore Raffaele Conforti. A fronte di un numero crescente di reati, la risposta dei carabinieri è stata fermissima, imponendo ovunque tolleranza zero, in un comprensorio molto vasto ed economicamente e turisticamente importante della provincia di Ancona, confinante con quella maceratese.Nel territorio, c’è stato un leggero incremento del +7,4% dei reati denunciati rispetto al 2016, una cifra al di sotto della media nazionale. A fronte di questo incremento, sono cresciuti i reati scoperti +6,9%, con un numero di denunce cresciuto del +15,4% e di arresti che è salito del +188,3%, appunto un terzo di tutti gli arresti registrati in tutta la regione del Comando Legione Carabinieri Marche. Nello specifico i reati, nel 2017, sono stati 2155, con una differenza di + 148 rispetto all’anno precedente; i reati scoperti 724 (+ 47 rispetto all’anno precedente); i denunciati sono stati 951 (+ 127); gli arrestati. 320 (+ 209).