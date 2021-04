Un altro lutto al Mutuo Soccorso: è morto a causa del Covid Giancarlo Pirani. Era una colonna della società

OSIMO - Nuovo lutto a causa del Covid per la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Osimo. Dopo aver pianto qualche giorno fa la morte di Maurizio Tondini, il 66enne che si occupava del bar della sede di via Giulia, ieri l’associazione ha perso un’altra colonna storica, Giancarlo Pirani, che durante le manifestazioni come il Castagna Day si prodigava come cuoco volontario. Il virus lo ha ucciso a 69 anni dopo oltre due mesi di ricovero all’ospedale di Torrette con ventilazione esterna richiesta dall’aggravarsi delle sue condizioni, compromesse per alcune patologie pregresse gravi.

Operaio alla Cbi di San Biagio, Giancarlo era cugino della nota famiglia della pasticceria Pirani e dell’attuale presidente della Società Operaia, Pasquale Pirani. Lascia la moglie Rosalina, la figlia Jeralyn, il fratello Giuseppe e la sorella Maria Rosa. Funerali oggi alle 17.30 al San Carlo.

