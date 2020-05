Contanti, agendina, droga: gang senza scampo. Presi dopo aver venduto la cocaina

OSIMO - Avevano 20mila euro in contanti nascosti nelle rispettive auto gli albanesi arrestati sabato dalla Compagnia dei carabinieri e del Norm di Osimo. L’operazione è stata completata dopo un appostamento dei militari in una via pubblica di Recanati per seguire gli spostamenti di persone sospette di spacciare cocaina in Valmusone. I carabinieri sono riusciti a cogliere in flagranza un gruppetto di persone che si scambiavano droga e denaro. Ceduto l’involucro, il gruppo si è disperso in più direzioni, ma i carabinieri di Osimo, intervenuti con sette pattuglie, sono riusciti a intercettare e fermare quattro persone protagoniste dello spaccio.

Un albanese di 32 anni alla guida di una Alfa Giulietta aveva sul sedile posteriore una scatola con 300 grammi di cocaina e dalla perquisizione domiciliare sono emersi 10.450 euro ritenuti guadagni dello spaccio, oltre ad un’agenda con date, clienti e quantitativi. Nella Peugeot 406 di un albanese di 36 anni è stata trovata, sotto il tappetino del passeggero, una busta di plastica con 10mila euro. In manette pure un italiano 37enne giunto sul posto con una Mini Cooper e al quale sono stati sequestrati bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, e un 45enne albanese che aveva attrezzature per il taglio della droga. Tutti e quattro sono stati arrestati sabato mattina e, dopo le formalità nella caserma di Osimo, sono stati trasferiti a Montacuto, come disposto dalla Procura di Macerata, dove oggi è attesa l’udienza di convalida

