Coniugi davanti alla tv: i ladri entrano in casa e fanno incetta di gioielli

di Giacomo Quattrini

OSIMO - Decine di migliaia di euro di gioielli rubati alla famiglia Morf, conosciuta ad Osimo per essere titolare della Morinvest Srl e in passato nella dirigenza della storica Lenco. Proprio vicino a quello stabilimento, ora diventato sede di Astea, abitano ancora i discendenti di Hans Morf, amministratore delegato della Lenco morto nel 2004. Venerdì sera, tra le 20 e le 22, i ladri sono entrati nella loro villetta di via Monticello dei Frati, traversa di via Guazzatore dove si trovano alcune abitazioni di pregio. Sono riusciti a superare la recinzione rinforzata con rete anti-cinghiale, evitando due pastori maremmani, sono saliti sul balconcino al primo piano arrampicandosi forse sulla grondaia e hanno fatto irruzione forando persiana e finestra.