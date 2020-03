Il Comune di Osimo è in lutto per la morte di Tersilio Braconi

OSIMO - Lutto ieri per il Comune di Osimo. Se ne è andato a 67 anni Tersilio Braconi, ex autista, operaio e messo comunale. In pensione da pochi anni, Tersilio se ne è andato ieri in un letto dell’ospedale di Torrette dopo una lunga malattia. Lascia la moglie Fiorisa Benigni con la quale abitava in via Acquaviva e i figli Andrea e Stefano. Il sindaco Pugnaloni facendo le condoglianze ha ricordato su Facebook che è stato «dipendente per una vita del Comune, in ogni ruolo svolto portava sempre quel sorriso e quella disponibilità che donava sicurezza. Se ne è andato troppo presto».

