Coltivano in casa 67 piante di marijuana: padre e figlio arrestati. Soldi sequestrati

OSIMO - Coltivatori diretti, sì, ma di marijuana: sorpresi con con due chili di stupefacente e quasi seimila euro in contanti: due cittadini italiani, padre e figlio conviventi, sono stati arrestati ieri dai Carabinieri della Stazione Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo per il reato di «coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di Osimo dove gli arrestati, all'interno dell'abitazione e loro pertinenze, coltivavano e producevano la sostanza stupefacente. Sono stati rinvenuti 67 vasi con piantine di marijuana di varie dimensioni e recipienti contenenti complessivamente kg. 2,137 di marijuana essiccata, lampade alogene ed altro materiale per la coltivazione della droga, nonché la somma contante di 5.930 euro, ritenuta provento del delitto.