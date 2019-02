Colpi a raffica, uno in casa di un agente il poliziotto sale in auto e insegue i ladri

di Stefano Rispoli

OSIMO - Un inseguimento hollywoodiano, a sirene spiegate. Una caccia ai ladri a tutta velocità. Nel buio, sfreccia un’Audi grigia, di grossa cilindrata. A bordo ci sono due giovani, vestiti di scuro, che hanno seminato furti e paura. Qualcuno li ha visti scavalcare il cancello di un’abitazione e poi scappare. Dietro di loro, una Bmw che romba come un tuono e corre a tavoletta. Al volante non c’è un complice, ma un poliziotto della questura di Ancona a cui i malviventi hanno cercato di svaligiare casa. Anche lui si è lanciato all’inseguimento da brivido, insieme a diverse pattuglie dei carabinieri.Il far westSu e giù per le vie di Osimo, tra Santo Stefano e il Guazzatore. Le ricerche...