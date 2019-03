Cocaina nascosta in auto due giovani arrestati a un posto di blocco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Gli agenti di polizia del Commissariato di Osimo, diretti dal vicequestore Giuseppe Todaro, hanno arrestato due osimani - uno di 28, l'altro di 31 anni - sorpresi a un posto di blocco con 13 dosi di cocaina in auto. L'operazione di polizia si è svolta con l'impiego di diverse pattuglie delle Volanti e di personale in borghese dell'Ufficio Anticrimine del Commissariato che hanno effettuato numerosi posti di controllo in diverse zone della città.In via Montefanese, è stata fermata una Mazda, su cui viaggiavano i due osimani. All'interno del veicolo, sono stati trovati 13 involucri di cocaina che sono stati sequestrati al pari di 135 euro che uno dei due aveva in tasca e all'auto. L'arresto è stato convalidato questa mattina dal tribunale e il processo rinviato al 18 giugno.