Cocaina per i locali della movida: il pusher dello sballo va in carcere

OSIMO - I poliziotti del commissariato di polizia di Osimo, mercoledì sera, hanno individuato un cittadino peruviano di 30 anni che risultava ricercato per droga. Il ragazzo doveva espiare una condanna definitiva ad un anno e mezzo di reclusione, oltre al pagamento di una multa da seimila euro, scaturita nei giorni scorsi in seguito ad un processo partito un anno fa circa. Era inizio 2017 quando gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Osimo, in seguito ad indagini durate settimane, scoprirono il giro d’affari del peruviano.