In lutto per Claudia, mamma di 44 anni uccisa dal male. Lascia bimbo piccolo

di Giacomo Quattrini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Stroncata a 44 anni da un male terribile che l’ha costretta a lasciare troppo presto un figlio di appena 3 anni. Una storia drammatica, di quelle che non si vorrebbero mai ascoltare.Un dolore lancinante, per un bambino che sarà costretto a crescere orfano di una madre amorevole. Osimo piange la scomparsa di Claudia Teslaru, giovane mamma originaria della Romania ma da 23 anni residente in Italia, paese di cui non solo si era subito innamorata, ma dal quale aveva ottenuto anche la cittadinanza. Viveva da tempo nella nuova zona residenziale della Vescovara, quartiere a sud di Osimo, assieme al compagno Daniele Pugnaloni, 43 anni, cugino di primo grado del sindaco di Osimo, Simone.