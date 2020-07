Choc in centro: bottiglie rotte e toilette a cielo aperto. I residenti contro la movida

OSIMO - Degrado e inciviltà. La movida rinata in centro storico sta esasperando i residenti che denunciano una situazione quasi fuori controllo la sera tardi. Anche ieri c’è chi ha segnalato che l’ultima notte, tra venerdì e sabato, presa d’assalto dai giovani in centro, ha visto diverse circostanze di degrado. Bottiglie di vetro in frantumi a terra, ma soprattutto giovani, anche ragazze, che lasciano urina negli angoli di palazzi storici e nei vicoli, come quelli vicino a mercato e teatro. Con odori nauseabondi denunciati da residenti o da chi in centro ci lavora e che la mattina ritrovano sporcizia frustrante.

I bagni delle logge chiudono mezzora dopo la mezzanotte, dopo di che è un via libera tutti, con adolescenti che senza pudore sporcano il salotto cittadino. Non è solo il baccano che a volte si crea in piazza per la folla di giovani nei bar ad accendere le lamentele dei residenti. C’è anche la sosta selvaggia, specie in via Giulia. E non solo di auto ma anche di motocicli, che ad esempio l’altra sera hanno completamente intasato il piazzale pedonale dietro Porta San Giacomo, che solitamente viene occupato da motorini, ma non completamente come immortalato da alcuni venerdì sera.

«Nei finesettimana -attacca la lista di minoranza Progetto Osimo Futura di Achille Ginnetti- si verificano fino a tarda notte assembramenti che comportano parcheggi selvaggi, vetri e bottiglie rotte nelle vie e nelle piazze, e sudiciume nei vicoli per mancanza di gabinetti pubblici aperti». Per limitare il degrado in vista degli eventi, il sindaco Pugnaloni ha firmato l’ordinanza che vieta la vendita di contenitori di vetro. Ma per Progetto Osimo «il sindaco ha dimostrato una visione limitata della sicurezza pubblica, in un momento come quello attuale con l’obbligo del rispetto delle normative anti Covid» e ritiene che «nei fine settimana di ogni mese dell’anno in giro ci sono molte persone, soprattutto giovani. Era opportuno emettere un’ordinanza per regolamentare sempre la somministrazione di bevande con orari individuati».

