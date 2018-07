Sulle chat Whatsapp gli ordini dei clienti: denunciato giovane pusher

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Ha provato a dire che quella marijuana era per uso personale, ma il giovane pusher è incastrato dalle sue chat Whatsapp.Si tratta di un 19enne di Osimo incappato in un controllo della Polizia che ha trovato nella sua auto un piccolo quantitativo di stupefacente. Ma la giustificazione dell’uso personale non ha retto all’analisi delle sue chat su Whatsapp dove i “clienti” gli facevano le ordinazioni. Inoltre dalla successiva perquisizione domiciliare sono saltati fuori mezz’etto di marijuana, un bilancino, materiale per confezionare le dosi e 1.500 euro. Tutto sequestrato, cellulare compreso. E’ stato denunciato per detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.