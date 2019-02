Sta cenando con la famiglia e vede il ladro appollaiato su un albero

di Giacomo Quattrini

OSIMO - Altro tentato colpo verso San Biagio, all’inizio della discesa di via Ancona. Qui i padroni di casa hanno cacciato un ladro trovato appollaiato in un albero del giardino. Il 40enne vittima del tentato furto, sposato e con un bambino piccolo, ha subito dato l’allarme sia chiamato i carabinieri sia allertando i residenti con dei post sui gruppi Facebook della zona. La famiglia era riunita a cena nella taverna assieme al cane e all’improvviso ha avvertito un botto in seguito al quale ci si è resi conto della finestra aperta del bagno al primo piano, raggiungibile dal box auto.